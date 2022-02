Tvio Cambia veste…

Tvio ha una lunga storia contraddistinta dalla passione per la comunicazione in tutte le sue forme.

Inizia il suo percorso come blog nel 2011 e, sulla scorta dell’entusiasmo, diventa una testata multimediale nel 2013.

Attraverso la pagina web ed il canale You Tube diffonde informazione a 360 gradi su avvenimenti di cronaca, sport, cultura, politica, eventi e manifestazioni, con particolare attenzione al territorio di Trapani da cui ha origine.

Un’esperienza esaltante di impegno e di crescita che arricchisce il bagaglio di tutti i componenti della redazione.

Il consenso del pubblico gratifica e regala grandi soddisfazioni, ma richiede, al contempo, costanza e risorse adeguate per mantenere alto il livello e non disperdere i risultati acquisiti con grandi sacrifici.

Il momento storico tanto critico accomuna molti settori, incluso quello dell’informazione, e ci rende, oggi, il percorso difficile e tortuoso.

Tutto ciò, però, non ha intaccato la naturale vocazione di chi svolge con impegno e dedizione il nostro lavoro, nè la nostra voglia di comunicare.

Sospinti dal grande amore per questa professione, desideriamo continuare il cammino intrapreso tanti anni fa, pur tra mille imprevisti e difficoltà:

Ci riconvertiamo e torniamo alla sfida iniziale che ci ha ripagati sin dal primo giorno, con lo stesso impegno ma con un esborso di energie e di risorse commisurato alla difficoltà del momento.

Il nostro racconto riparte dal blog: ricco, nutrito e più entusiasta che mai!

Racconteremo le vicende del territorio attraverso parole, immagini, video, interviste, sempre coinvolgenti, accurati e preziosi; parleremo di tanti argomenti che si rapportano alla quotidianità di tutti noi: dalla cucina agli eventi, dallo sport alla cultura, vi aggiorneremo su eventi, notizie e curiosità che avranno come tratto distintivo la bellezza e la semplicità delle cose belle da vivere e da raccontare.

La nostra scelta editoriale è quella di tralasciare la cronaca, la politica e l’obbligo della quotidianità, a vantaggio di un ritorno alle origini, consolidato dall’esperienza degli ultimi anni, con l’impegno di offrire al lettore del nostro blog contenuti sempre più validi ed interessanti, è una promessa, seguiteci!